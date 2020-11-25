اليوم السابع
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خالد صلاح
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12 مليار دولار تعهدات من المانحين لدعم أفغانستان فى السنوات الأربع القادمة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:00 ص
12 مليار دولار تعهدات من المانحين لدعم أفغانستان فى السنوات الأربع القادمة الجيش الأفغانى
أ ش أ

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أعلن وزير التعاون الإنمائى والتجارة الخارجية الفنلندي، فيل سكينارى، أن الدول الـ66 التى شاركت فى مؤتمر جمع التبرعات لافغانستان على مدى اليومين الماضيين، إضافة إلى أكثر من 30 منظمة دولية، تعهدت بقرابة 12 مليار دولار للسنوات الأربع القادمة لدعم عمليات التنمية والاستقرار والأمن فى أفغانستان منها 3 مليارات دولار للعام الأول 2021.
وأشار الوزير الفنلندي، فى مؤتمر صحفى، إلى أن مؤتمر دعم أفغانستان الذى عُقِد بمقر الأمم المتحدة فى جنيف أولى اهتماما خاصا بمعايير مكافحة الفساد والمحاسبة فى أفغانستان.
 
وفى ذات الإطار، قالت ديبورا اليونس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لأفغانستان ورئيسة بعثة المنظمة الدولية هناك، إن الدعم الكبير من المانحين فى المؤتمر يؤكد رسالة من المجتمع الدولى بأنه مستمر فى التضامن مع الشعب الأفغاني.
 
وأضافت أن هذا الدعم الكبير يرتبط بشروط معينة، على رأسها خفض العنف والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإحراز تقدم فى مفاوضات السلام القائمة وكذلك الالتزام بمعايير مكافحة الفساد ومشاركة المجتمع المدنى فى أفغانستان وبناء مؤسسات حوكمة قوية باتجاه ديمقراطية حقيقية فى البلاد.
 
من جانبه، قال محمد حنيف اتمار، وزير الخارجية الأفغاني، إن المؤتمر كان ناجحا وحقق أهدافه، وجرى الاتفاق خلاله على برنامج سياسى وتنموي، إضافة إلى قواعد للمسؤولية والمحاسبة.
 
وأشار الوزير الأفغانى إلى أن الحكومة الأفغانية تعهدت ببذل كل الجهود لإقرار الأمن والاستقرار فى البلاد والعمل على الوصول بمحادثات السلام إلى أهدافها.

الجيش الأفغانى

أفغانستان

كابول

دعم أفغانستان

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