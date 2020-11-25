10 أشياء تضمن سلامة رئتك وصحتها وتقلل من احتمال إصابتك بكورونا

كتبت هند عادل

التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء يؤدى إلى عدد من الحالات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الجهاز التنفسي والتي تم تحديدها على أنها حالات يمكن أن تزيد من فرص الوفاة من فيروس كورونا، ومع ذلك، هناك أدلة متزايدة على أن استنشاق الهواء الملوث قد يؤدي في حد ذاته إلى تفاقم تأثيرات كورونا بالجسم خاصة على الرئتين.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أشارت دراسة نُشرت في مجلة Cardiovascular Research إلى أن تلوث الهواء يمكن أن يزيد وفيات كورونا بنحو 15٪ في جميع أنحاء العالم، حذر الباحثون أيضًا من أن تلوث الهواء قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى كورونا نظرًا لأن التلوث يجعل الأمور أسوأ ، يمكن أن يكون ضربة مزدوجة للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو أصيبوا بـكورونا نظرًا لأن العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد.

كيف يمكن تحسين حاله الرئة الصحية



- منع الغبار والعفن: حافظ على نظافة المنزل وأغلق النوافذ حتى لا يدخل الغبار أو حبوب اللقاح إلى المنزل.

- تناول الجزر والبرتقال والفاصوليا والرمان واليقطين والمكسرات والبذور المفيدة لرئتيك.

- حافظ على رطوبتك عن طريق شرب الكثير من الماء لأنه سيساعدك على التخلص من السموم والملوثات.

- اتباع نظام غذائي منخفض الدهون.

- يمكن أن يؤدي التدخين إلى انسداد المسالك الهوائية وبالتالي ، يجب على مرضى كورونا التخلي عنه على الفور.

- الابتعاد عن التدخين السلبي.

- ممارسة الرياضة في مكان مفتوح وبه مساحات خضراء .

- القيام بتمارين خفيفة مثل المشي أو حتى القفز.

- القيام ببعض تمارين الرئة اعتماد أسلوب تنفس مناسب يمكن أن يساعد في إزالة المخاط من الرئتين ويسمح لك بالتنفس بشكل صحيح.

- اختيار تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل للبقاء خاليًا من الإجهاد.