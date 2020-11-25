اليوم السابع
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وفاة وإصابة أكثر من 45 شخصا بحادث مروري فى كردفان بالسودان

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:02 م
وفاة وإصابة أكثر من 45 شخصا بحادث مروري فى كردفان بالسودان حادث اتوبيس - ارشيفية
وكالات

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لقى 9 أشخاص مصرعهم جراء حادث مروري مؤسف بين اتوبيس سياحي وسيارة لوري ليل أمس الثلاثاء، بالقرب من مدينة أبوزبد بغرب كردفان، وأفاد الدكتور الأمين عبدالله المدير الطبي لمستشفي ابوزبد وفي تصريح (لسونا) أن الحادث أدي إلى وفاة وإصابة أكثر من 45 شخصا.
 
وقال إن المصابين تلقوا الرعاية الطبية الكاملة وجميعهم حالتهم مستقرة، مشيرا الي تحويل عدد ستة من المصابين الي مستشفي الابيض بشمال كردفان .
 
وقام والي غرب كردفان حماد عبدالرحمن صالح يرافقه أعضاء لجنة الأمن وأمين عام الحكومة على الفور بزيارة لموقع الحادث، وأعرب عن أسفه للحادث، وترحم على المتوفين وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
 
كما إطمأن على أحوال المصابين بمستشفي مدينة ابوزبد، وشدد الوالي على ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظاً على أرواح المواطنين، وتشير سونا إلي أن الحادث وقع نتيجة تصادم بصٍ سياحيٍ يحمل موظفين من شركات البترول وعربة تحمل باعة متجولين يتبعون لمدينة ابوزبد.

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