وزير الطيران يبحث مع وزير النقل السودان التعاون المشترك بمجال النقل الجوى

كتب أحمد مصطفى

عقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى اجتماعا موسعاً مع المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السودانى، و ذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والسودان الشقيق فى مجال الطيران المدنى .

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع ، نائب وزير الطيران المدني و السفيرمحمد إلياس، سفير دولة السودان بالقاهرة و لفيف من قيادات الوزارة و الشركات التابعة ، وفي بداية اللقاء أعرب وزير الطيران المدنى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكداً على حرص الحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء فى دولة السودان .

واضاف الطيار محمد منار، أنه تم مناقشة بنود اتفاقية النقل الجوى الثنائية لزيادة معدلات التشغيل بين البلدين، وكذا كيفية وضع آليات للتعاون بمختلف المجالات داخل قطاع الطيران، وبخاصة مجالات الصيانة والبنية التحتية للمطارات، فضلاً عن أنظمة الملاحة والشحن الجوي بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجارى من خلال التعاون بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية وزيادة الصادارات والواردات بين مصر والسودان .

ومن جانبه، أعرب وزير النقل عن سعادته بهذا اللقاء موضحًا بأنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الطيران المدنى فى تنفيذ عددا من المشروعات الهامة وذلك لما يمتلكه قطاع الطيران المدنى المصرى من خبرات واسعة في هذا المجال والذى سوف يحقق نقلة نوعية كبيرة فى صناعة النقل الجوى بين البلدين.



