وزيرة الصحة تعلن فحص 38 ألف مواطن أفريقى ضمن مبادرة الرئيس السيسى.. صور

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 37 ألفا و961 مواطن أفريقى بدول (جنوب السودان، تشاد، اريتريا)، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سي".

وأكدت الوزيرة، أن الفريق الطبى المصرى مازال يتابع عملية المسح بكل من دول جنوب السودان وتشاد، وإريتريا، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية على تطبيق التجربة المصرية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، من خلال تدريب الكوادر الطبية على عملية المسح والفحص لكل من فيروس "سي" و "بي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتدريب على بروتوكولات العلاج.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم فحص 11964 مواطنًا بدولة جنوب السودان، و 15997 مواطنًا بدولة تشاد، و10000 مواطن بدولة اريتريا)، وتم تقديم العلاج لمن ثبت إصابتهم بالمجان، لافتة إلى أنه فى إطار متابعة العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي، تم إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى دولة جنوب السودان تلبغ 3 أطنان، وتضم أدوية علاج فيروس "سي" و "بي" وكواشف، ومستلزمات طبية، وإيفاد فريق طبى مصرى ‏لاستكمال ومتابعة عملية إجراء المسح الطبى للمواطنين، حيث بدأ الفريق فى العمل يوم 13 من شهر نوفمبر الجاري، بوحدة الفيروسات الكبدية التى تم تجهيزها بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي، وذلك بالعيادة المصرية فى العاصمة جوبا تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".

ولفتت الوزارة إلى أنه تم فحص أكثر من 1000 مواطن من جنوب السودان خلال الأسبوع الأول من عمل الفريق، وسيستمر فى العمل حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما تم تقديم العلاج بالمجان للمرضى الذين تم تشخيصهم بالفحص التأكيدى (pcr) بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سي" خلال ملتقى أسوان للشباب العربى الأفريقى فى شهر مارس 2019، وذلك فى إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة فى القارة السمراء.