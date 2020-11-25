اليوم السابع
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وزيرة التخطيط لـ الحياة اليوم: حصولى على جائزة التميز الحكومى العربية تكريم لمصر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:42 م
وزيرة التخطيط لـ الحياة اليوم: حصولى على جائزة التميز الحكومى العربية تكريم لمصر وزيرة التخطيط
ماجد تمراز

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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن حصولها على جائزة أفضل وزيرة في جائزة التميز الحكومي العربية كان مفاجأة بالنسبة لها، وذلك التقدير هو تقديرا لمصر، كما أنه تقدير للسيدة المصرية والعربية، مشيرة إلى أن المرأة حصلت على مساحة تليق بها في مصر، وتولت العديد من المناصب الهامة والوزرات وحققت نجاحات هامة في الآونة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "لا أعرف الترشيح يتم على أى أسس، لكن ما أعلمه أن هناك 5000 شخصية تقدمت من الدول العربية، وأن هناك معايير شديدة الدقة لاختيار أفضل وزير، وهناك حيادية عالية في عملية الاختيار، ومن المفترض أن يكون هناك حفل رسمي للتكريم لكن مع ظروف الجائحة قد يكون احتفال افتراضي".

وقال: "الحكومة المصرية تعمل على قلب رجل واحد ولديها العديد من الكفاءات".

وداعب "شردى" الوزيرة قائلا: "ألف سلامة عليكي من البرد، وأتمنى يكون برد عادي"، وردت الوزيرة قائلة: "لا أنا صوتي رايح بس شوية".


جائزة التميز الحكومي

وزيرة التخطيط

وزارة التخطيط

هالة السعيد

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