وزارة العدل تطلق تطبيق أرغب فى عمل توكيل بـ9 محافظات

كتب إبراهيم قاسم

عرضت وزارة العدل، خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مشروعها الجديد الخاص بتطبيق أرغب في عمل توكيل، لتيسير على المواطنين في إشهار وتوثيق واستخراج المستندات.

ويعمل تطبيق وزارة العدل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد، يتم تحميله من خلال المتجر الإلكتروني(Google play)، وبدأ تشغيله في تسع محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وقنا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد، ويجرى حالياً توسيع نطاق استخدامه في باقي محافظات الجمهورية.

يتضمن التطبيق ثلاث خدمات:

أولاً: كثافة الفروع حال رغبتك في إجراء معاملتك اليوم:

أ ــ تحديد فروع مكاتب التوثيق القريبة: التي توضح أقرب فرع مميكن من موقع المستخدم الجغرافي عن طريق GPS.

ب ــ عرض الكل: والذي يتيح اختيار المحافظة التي تتوفر فيها الخدمة، وعرض كافة مكاتب التوثيق المميكنة الموجودة في تلك المحافظة.

ثانياً: حجز موعد

يظهر من خلال هذه الخدمة الفروع القريبة من المستخدم ليتمكن من تحديد الفرع المراد التوجه إليه، ويقوم بحجز دور، وذلك عن طريق إدخال رقمه القومي، واختيار التصنيف، ونوع المحرر المراد استخراجه.

ثالثاً: النماذج:

من خلال هذه الخدمة يتم تحويل المستخدم إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي من خلاله تظهر نماذج للمحررات موضح بها المستندات المطلوبة، وسعر الخدمة اللازمة لكل محرر، مع إمكانية تحميل نموذج المحرر المراد استخراجه.



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