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واشنطن تضع جماعة "الكانيات" الليبية وزعيمها على قائمتها السوادء

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:44 م
واشنطن تضع جماعة "الكانيات" الليبية وزعيمها على قائمتها السوادء ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، وضع جماعة " الكانيات" الليبية وزعيمها على قائمتها السوداء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ووضعت وزارة الخارجية الأمريكية، زعيم مجموعة الكانيات الليبية المسلحة على قائمتها السوداء.

وفى وقت سابق قال إليوت إبرامز المبعوث الأمريكى لإيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المبعوث الأمريكى لإيران، أن الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخى مقرها الصين وروسيا.


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