هيئة الاستثمار تعلن مشاركتها فى "بيزنكس 2020" لعرض الفرص الاستثمارية

أعلن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عن مشاركة الهيئة بالمعرض والمؤتمر الدولى الثالث للاستثمار والامتيازات والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2020»، والمزمع انعقاده خلال يومى 9 و10 ديسمبر المقبل فى دورته الثالثة.



المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة سوف تشارك فى المعرض من خلال تواجد مجموعة عمل للرد على كافة الاستفسارات والإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وتقديم خدمات ما بعد التأسيس.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن مجموعة العمل ستقوم بعرض فرص استثمارية متكاملة بهدف تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى بحث الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية للبلاد، فضلاً عن مشاركة مركز «فكرتك شركتك» التابع لهيئة الاستثمار لمساعدة الشركات الناشئة وتعريفهم بسبل الدعم الفنى المقدم من المركز فى هذا الشأن.

وأكد «عبد الوهاب» على حرص هيئة الاستثمار على تهيئة مناخ الاستثمار وجعله أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى الجهود التى تبذلها الهيئة لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين.

يذكر أن المعرض والمؤتمر الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2020»، تنطلق فعالياته خلال شهر ديسمبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية فى القطاعات المختلفة.