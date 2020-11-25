اليوم السابع
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هولندا تمنح الأردن 74 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:42 م
هولندا تمنح الأردن 74 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين اللاجئون السوريون - أرشيفية
وكالات

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أطلقت الحكومة الأردنية والحكومة الهولندية اليوم شراكة جديدة ستستثمر بموجبها هولندا منحة بقيمة 74 مليون يورو لدعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين.

وتهدف الشراكة -التي تمتد لخمس سنوات بحسب بيان صحفي- إلى دعم اللاجئين السوريين للحصول على تعليم ابتدائي وتدريب مهني جيدين، وتأمين فرص العمل المناسبة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، تماشياً مع جهود الحكومة الأردنية في زيادة الانتاجية وتحقيق النمو المنشود والتركيز على الاعتماد على الذات وتمكين المجتمعات الأكثر تأثرا بالأوضاع الحالية.


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الأردن

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حكومة الأردن

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