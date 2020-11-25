اليوم السابع
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نقابة الأطباء البيطريين تنتهى من تعميم ميكنة الخدمات نهاية العام الجارى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:43 م
نقابة الأطباء البيطريين تنتهى من تعميم ميكنة الخدمات نهاية العام الجارى الدكتور محمد سيف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد سيف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات، إن النقابة بدأت العمل على مشروع ميكنة الخدمات منذ 2016، وبدأت فى التشغيل التجريبى له فى بداية أكتوبر الماضى، بالنقابة العامة، وأًصبحت كل الإدارات تعمل فى الوقت الحالى بالنظام القديم والحديث معاً، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من المشروع نهاية العام الجارى.
 
وأوضح عفيفى، فى بيان للنقابة، أنه خلال نوفمبر الجارى تم الربط التجريبى بين النقابات الفرعية والنقابة العامة، لمعرفة أى مشاكل خاصة بالتطبيق، وحلها قبل تعميم الميكنة، لافتا إلى أن لجنة تكنولوجيا المعلومات معنية بكل ما يخص أعمال الديجيتال فى النقابة بما فيها مشروع الميكنة والموقع الرسمى وكل وسائل التواصل الاجتماعى مع الأطباء البيطريين فى كافة أنحاء مصر.
 
وأكد عفيفى أهمية أن يتواصل الأطباء البيطريين مع النقابة بشكل دائم من خلال متابعة فعاليات النقابة وأنشطتها وقرارات مجلسها بالموقع الرسمى للنقابة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
من ناحية أخرى، قال عفيفى، إنه تولى أعمال فحص نادى النقابة بالعجوزة، مؤكدا أنه جارى السير فيه بخطى جيدة وتُسرع النقابة من الإجراءات وسداد المستحقات لافتتاح النادى قريبا، بعد التسيلم.

نقابة البيطريين

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