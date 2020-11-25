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نقابة أطباء الأسنان تستأنف اليوم تقديم الخدمات لأعضائها

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:36 ص
نقابة أطباء الأسنان تستأنف اليوم تقديم الخدمات لأعضائها نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، استئنافها تقديم الخدمات لأعضائها، اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر 2020، بعد الانتهاء من إصلاح عطل بالنظام الإلكترونى الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، وعودة العمل به مرة أخرى، جاء ذلك بعدما أعلنت النقابة عن توقف الخدمات بها أمس الثلاثاء.
 
وتواصل النقابة العامة لأطباء الأسنان، قيد خريجى كليات طب الأسنان دفعة 2019، الشهر الجارى، ومن المقرر أن تنتهى يوم الأثنين الموافق 15 مارس 2021، موضحه أنه يتم تقديم أوراق القيد فى النقابة العامة بجاردن سيتى، أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته، مؤكدة ضرورة إحضار البطاقة الشخصية والفيش والتشبيه، والموقف من التجنيد "سارى" عند التقدم للقيد بالنقابة، وموجه باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، ولخريجين الجامعات الخاصة أو الاجنبية فيش آخر موجه باسم وزارة الصحة.
 
وأشارت النقابة إلى إمكانية أن يتقدم الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة، ووزارة الصحة على ان يكون استلام كارنية العضو للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه، لافته إلى أن خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية يحصلون على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه الى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد، ثم يتم تقديم ملف الوزارة مع ملف القيد بالنقابة العامة حتى يتم استخراج تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، مقابل رسوم قيمة 130 جنيه.

نقابة اطباء الاسنان

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