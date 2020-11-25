نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "التصالح حياة " فى مركز المنشاة

وتابع نائب المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجها بتيسير الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم دفع جدية التصالح لعدد 19 مواطن ضمن مبادرة " التصالح حياة " من قرى " الشهداء، والكوامل قبلي، والخنانسة شرق، والخنانسة غرب" ، وجاري استكمال المتبقي من المواطنين وعددهم 12 حالة عقب الانتهاء من إجراءات التصالح.

وأكد " القاضي" على أهمية المبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال التكفل بدفع قيمة المصالحات في مخالفات البناء، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين .