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ميناء الإسكندرية يستقبل دفعة جديدة من عربات السكة الحديد الروسية قبل نهاية نوفمبر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:00 ص
ميناء الإسكندرية يستقبل دفعة جديدة من عربات السكة الحديد الروسية قبل نهاية نوفمبر قطارات جديدة - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يستقبل ميناء الإسكندرية دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا قبل نهاية الشهر الجارى، حيث تضم الدفعة 13 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

ووصل حتى الآن 138 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

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