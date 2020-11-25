معجزة.. طفل صينى يسقط من الطابق الـ13 وينجو من الموت "فيديو وصور"

نجا طفل عمره عامين من الموت بمعجزة بعد أن سقط من الطابق الثالث عشر، حيث كان محظوظا لاستقراره فوق قفص حديدى ملك لجاره، حيث تم الإمساك به حتى وصول رجال الدفاع المدني.
Neighbors and firefighters rescued a 2-year-old boy in Hefei City, China as he was falling off the 13th floor of a building https://t.co/qKGjvlGrav pic.twitter.com/rCZAhiG2tR— CBS News (@CBSNews) November 24, 2020
وكان الطفل وحيدا في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 مترا، وفقا لسلطات الإطفاء، إلا أن الطفل سقط فوق قفص حديدي أنشأه جار يسكن في الطابق السفلي خارج شرفته، بغرض حماية بيته من السرقة، وفقا لـ "سكاى نيوز".
وفي أعقاب السقوط، نجح الجار في الإمساك بذراعي الطفل لكي لا يواصل السقوط، فيما اتصلت زوجته بالشرطة، وفي خلال دقائق وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في تخليص الصغير بعد قطع ألواح الحديد، في عملية مثيرة تم توثيقها بالفيديو.
ونشرت سلطات الإطفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو لعملية الإنقاذ التي تحبس الأنفاس، ولدى وصول القوات، عمدت إلى ربط الطفل بأحزمة أمان كي لا يسقط، ثم قطعت بعض ألواح القفص الحديدي وأخرجت الطفل سالما.
وأوضح التقرير، أن الأب قطع القضيب الفولاذى من غطاء فتحة البالوعة بزردية وأخذ ابنه إلى المستشفى، وقال الدكتور وانج جوانجنينج، مدير جراحة الأعصاب في مستشفى جينان للأطفال، إن الطفل كان فى حالة حرجة عندما تم إحضاره، حيث كان الطفل يكافح من أجل البقاء مستيقظًا عندما تم إحضاره، وكما كان يعاني أيضًا من الحمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة