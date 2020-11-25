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مطار القاهرة ينقل 18341 راكبا على متن 161 رحلة سفر ووصول

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:44 ص
مطار القاهرة ينقل 18341 راكبا على متن 161 رحلة سفر ووصول مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتب ـ أحمد مصطفى

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يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأربعاء، 78 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8788 راكبا، كما يغادر المطار 83 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9553 راكبا.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 
 

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