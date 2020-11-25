مصرع 4 فى انقلاب زورق مهاجرين قبالة جزر الكنارى وفقد آخرين

قالت خدمة الطوارئ في جزر الكناري إن زورقا يقل 35 مهاجرا من منطقة المغرب العربي انقلب أمس الثلاثاء.

وأضافت أنها عثرت على جثث أربعة أشخاص وأنقذت 28 وما زال آخرون في عداد المفقودين. وما زالت خدمة الطوارئ تبحث عن زورق آخر.

وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري هذا العام إلى 17 ألفا، أي عشرة أمثال عددهم في العام الماضي، فيما يستبد اليأس بسكان شمال أفريقيا الذين خسروا عملهم في السياحة وهي من القطاعات الأكثر تضررا من تفشي جائحة كورونا.

ووعدت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة بالمساعدة في بناء مراكز إيواء للمهاجرين بعد أن طلبت السلطات المحلية المساعدة في توفير المسكن لآلاف ينامون في العراء.