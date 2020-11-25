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محطة "بنبان" للطاقة الشمسية تحصل على جائزة التميز الحكومى العربية لأفضل مشروع

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:38 م
محطة "بنبان" للطاقة الشمسية تحصل على جائزة التميز الحكومى العربية لأفضل مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حصل على جائزة التميز الحكومى العربية فى دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، موكدا أنه يطلق على مجمع بنبان الشمسى عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

وأضاف حمزة أن منطقة بنبان بمحافظة أسوان أصبحت يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى يبلغ عددها 40 محطة بقدرة 1465 ميجا وات، اليوم السابع يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن عاصمة العالم للطاقة الشمسية فى 7 معلومات:-

1 -  يضم الموقع 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء.

2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

3- تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.

4-  يتم توفير الوقود  في فترة تشغيل المحطات الشمسية.

5-الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.

6- يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم.

7- تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

بنبان

محطات الطاقة الشمسية

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