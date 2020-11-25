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محافظ كفر الشيخ: نتوقع تضرر الطرق واحتمالية مد تعطيل الدراسة للخميس

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:00 ص
محافظ كفر الشيخ: نتوقع تضرر الطرق واحتمالية مد تعطيل الدراسة للخميس اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة، والفرعية بمجالس المدن وعدد من المديريات، بالانعقاد الدائم ابتداء من مساء امس الثلاثاء، مؤكداً أنه من المتوقع بحسب هيئة الارصاد تعرض مدن المحافظة لأمطار غزير خاصة المطلة على ساحل البحر المتوسط، لامتداد المحافظة على مسافة 120 كيلو على ساحل البحر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" فى حالة استمرار هطول الأمطار، وسوء الأحوال الجوية، سيتم تعطيل الدراسة يوم الخميس المقبل، مؤكداً أنه من المتوقع تضرر بعض الطرق لهطول الأمطار الغزيرة، ولكننا أنهينا استعداداتنا لمواجهة الأمطار، وأنه وجه ذلك بتوزيع سيارات ومعدات الحملات الميكانيكية على مناطق تجمع مياه الأمطار المختلفة على مستوى المدن والقرى، وأنه شدد على سرعة تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية خطوط الصرف الصحى، ومعدات وسيارات كسح المياه، والتأكد من جاهزية المحطات وروافع الصرف الصحى، وتحديد البيانات التفصيلية لمسئولى غرفة العمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة، وأنه وجه بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرر تعطيل الدراسة غداً بجميع مدارس المحافظة (المرحلة الابتدائية، التعليم العام، التعليم الفنى، التعليم الأزهرى، كذا جامعة كفر الشيخ)، نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد.

جاء ذلك القرار حفاظًا على صحة الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، مؤكداً على أنه أعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ، وموجهاً غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرفة الفرعية تكون فى انعقاد دائم على مدار اليوم، والتعامل الفورى مع أى أمطار تسقط بنطاق المحافظة.

 


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