محافظ سوهاج يتفقد أعمال تحسين ورفع كفاءة طريق الكورنيش الشرقى.. صور

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال تحسين ورفع كفاءة طريق الكورنيش الشرقي بداية من كوبري أخميم العلوي على النيل وحتى نادي هيئة قضايا الدولة، يرافقه كلا من المهندس زكريا أحمد مدير عام مديرية الطرق بسوهاج، والعميد سيد نفادي مدير إدارة مرور سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج .

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة خلال التنفيذ، وضرورة التنسيق بين مديرية الطرق والمرور لاختيار الأماكن التي سيتم إنشاء مطبات صناعية بها، لافتا إلى ضرورة أن تكون تلك المطبات حديثة ومطابقة للمواصفات، للوصول إلى الشكل الحضاري اللائق لشارع الكورنيش الشرقي، موجها رئيس حي شرق باستغلال الرصيف الشرقي من الطريق لزراعة عدد من الأشجار للحد بين الطريق والأراضي المتاخمة له.

وأوضح مدير مديرية الطرق بسوهاج، أن الأعمال تشمل تحسين جودة الطبقة الاسفلتية للطريق على الجانبين بطول 2.3 كيلو متر وعرض 15 متر، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أسابيع.