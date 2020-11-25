محافظ الوادى الجديد يتفقد المعمل الأقليمى لخصوبة التربة بالخارجة لتعظيم الاستفادة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإقامة معرض بيع منتجات فرع الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بالوادى الجديد، وذلك بمراكز المحافظة الخمسة، خاصة التى تكثر بها مشروعات الاستثمار الزراعى.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم للمعمل الإقليمى لخصوبة التربة بمقر مديرية الزراعة بمدينة الخارجة، والذى يقدم دعم مباشر وغير مباشر للمزارعين من خلال تحليل التربة والمياه والنبات والاسمدة العضوية والمعدنية بأسعار مخفضه تصل إلى 50٪ ، بالاضافه الي بيع منتجات الهيئة من مخصبات حيوية ومغذيات نباتية وبدائل أسمدة ومبيدات حيوية، وذلك في حضور الدكتور أحمد عوض مدير الهيئة، والسيد محمد انيس سكرتيرعام المحافظة والدكتور مجد المرسى مدير عام مديرية الزراعة.

كما وجه الزملوط بضرورة تعظيم الاستفادة من مشروع اختبارات خصوبة الأراضي الجديدة والقديمة الذي يقدمة المعمل، وذلك بالتعاقد مع الشركات الاستثمارية لإجراء اختبارات للأراضي لتحديد انواع المحاصيل الزراعية الصالحة لها لضمان نجاح المشروعات وتحقيق إنتاجية عاليه للفدان تتوافق مع شروط سلامه الغذاء.