محافظ المنيا : تكثيف المتابعة للمواقف والمحال التجارية لمواجهة كورونا

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية واللجان المشكلة بتكثيف المتابعة على مواقف سيارات الأجرة، والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وشدد المحافظ على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، مع ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن ناحيته قال خالد عبد الرؤوف رئيس مدينة مطاي انه سيتم تنفيذ حملات مشتركة مع الصحة ،التموين ،مركز الشرطه للمرور على المطاعم والمولات التجارية كما سيتم تنفيذ حملات علي المواقف بالمركز وعلى الطرق لضمان تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا بالسيارات والطرق.

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت جولات مكثفة لرؤساء الوحدات المحلية على المواقف والمطاعم والمولات لتطبيق الإجراءات الاحترازية وأسفرت عن تحرير محاضر وإغلاق فى مختلف مراكز المحافظة .