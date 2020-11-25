محافظ أسيوط يتفقد تطوير القرى النموذجية بمبادرة "حياة كريمة" بقرى أبوتيج

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير بعض القرى النموذجية بمركز أبوتيج ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية خاصة التى تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس سيد جابر مدير عام أعمال التأهيل بالإدارة العامة للتوسع الأفقى والمهندسة فيفى شوقى مدير مديرية الطرق بأسيوط والمهندس أحمد مصطفى حسين بمشروعات الرى والمهندس مصطفى محمود يونس ونهى وجيه محمد مهندسين بمديرية الري.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة بنى سميع بقرية البلايزة ورفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بمنطقة كوبرى ترعة نجع حمادى مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الرى كما تفقد أعمال إنشاء كوبرى رقم 149 على ترعة نجع حمادى الغربية والذى يجرى انشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه وبحمولة 70 طن واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبرى الذى يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي.

كما استمع المحافظ إلى شرح من المهندس سيد جابر للأعمال التى تنفذها الإدارة العامة للتوسع الأفقى للرى بأسيوط بنطاق المحافظة والتى تجاوز تكلفتها الاستثمارية حوالى 200 مليون جنيه حتى الآن بأطوال تصل إلى 65 كيلو متر وتشمل ترع ( بنى غالب ، باقور ، منفلوط ، البسيونى ،بانوب ، أبنوب ، شقلقيل ، بنى سميع) وذلك تحت اشراف المهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الرى بأسيوط والمهندس محمد حسونة مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقى بأسيوط وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع والذى يجرى تنفيذه ضمن خطة وزارة الرى ويصل عددها فى المرحلة الأولى حوالى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مداخل قرى دكران والبلايزة والزرابى ضمن تطوير القرى النموذجية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يشرف عليها منطقة الابنية التعليمية بأسيوط ويجرى تنفيذها بشكل جمالى وهندسى يتناسب مع أعمال التطوير بالقرى.

وشدد المحافظ خلال الجولة إلى ضرورة استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع داخل القرى وبين القرى وبعضها البعض لافتًا إلى إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة جميع مشروعات البنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا واختيار بعض القرى النموذجية وتعميم التجربة لتشمل باقى القرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها الدولة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى يعد نقلة حضارية فى القرى والنجوع لتطوير شبكة الترع والمصارف فى أسرع وقت ممكن وذلك لتحسين البيئة والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة فضلاً عن تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات الفنية والقياسية فى التنفيذ بقرى ومراكز المحافظة وذلك تحت اشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والأحياء.

وأكد المحافظ على جولاته المتعددة لمتابعة تنفيذ الأعمال بالقرى الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة والإشراف على المشروعات وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدنى فى هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلى على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة لافتًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجاً بالمرحلة الأولى والثانية من المبادرة والتى تستهدف 90 قرية بالمرحلة الثانية بإعتمادات مالية قدرها 2.3 مليار جنيه لافتا الى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يجرى تنفيذها بعدد 60 قرية فى المرحلة الأولى وسينتهى العمل بجميع مشروعاتها مع نهاية ديسمبر 2020 على أن يبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك فى مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والرصف والنظافة والتنسيق الحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير القرى النموذجية



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير القرى النموذجية