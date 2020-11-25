مجلس جامعة بنى سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش خلال شهر نوفمبر

بنى سويف هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 190 والمنعقدة اليوم، الموظفين المحالين للمعاش خلال شهر نوفمبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس .

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة علي أهمية تكريم الموظفين المُحالين للمعاش تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيراً أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.