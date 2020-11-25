اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الفرنسى يصوّت لصالح الاعتراف بـ"ناجورنو كاراباخ" جمهورية مستقلة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:19 م
مجلس الشيوخ الفرنسى يصوّت لصالح الاعتراف بـ"ناجورنو كاراباخ" جمهورية مستقلة مجلس الشيوخ الفرنسى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسى، اليوم الأربعاء، لصالح حث الحكومة فى باريس على الاعتراف بمنطقة “ناجورنو كاراباخ” المتنازع عليها كجمهورية مستقلة.

 

وأوضحت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن هذا “القرار الرمزي” لا يعنى أن باريس سوف تعترف بناجورنو كاراباخ كمنطقة ذات سيادة، ولكنها تُعد دعماً للجالية الأرمنية الكبيرة فى فرنسا.

 

وأشارت الشبكة إلى أن القرار يأتى فى الوقت الذى كثّفت فيه الحكومة الفرنسية وجماعات الإغاثة جهودهم خلال الأيام الأخيرة للأشخاص الفارين من ناجورنو كاراباخ.

 

 

 


أرمينيا

أذربيجان

قره باخ

جيش أرمينيا

جيش أذربيجان

النزاع بين أذربيجان وأرمينيا

الاتحاد السوفيتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة