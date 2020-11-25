مجلس الشيوخ الفرنسى يصوّت لصالح الاعتراف بـ"ناجورنو كاراباخ" جمهورية مستقلة

أ.ش.أ

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسى، اليوم الأربعاء، لصالح حث الحكومة فى باريس على الاعتراف بمنطقة “ناجورنو كاراباخ” المتنازع عليها كجمهورية مستقلة.

وأوضحت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن هذا “القرار الرمزي” لا يعنى أن باريس سوف تعترف بناجورنو كاراباخ كمنطقة ذات سيادة، ولكنها تُعد دعماً للجالية الأرمنية الكبيرة فى فرنسا.

وأشارت الشبكة إلى أن القرار يأتى فى الوقت الذى كثّفت فيه الحكومة الفرنسية وجماعات الإغاثة جهودهم خلال الأيام الأخيرة للأشخاص الفارين من ناجورنو كاراباخ.