مؤتمر دولى للفنون التشكيـليـة بجامعة الأقصر.. تعرف على التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لتنظيم فعاليات مؤتمرها الدولى السادس للفـنـون التشكيـليـة وخـدمة المجـتـمع تحت عنوان "الفـن والاتصال فى سياق العـولمة"، وذلك فى الفترة ما بين 12 و14 ديسمبر المقبل، وتحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور مـحمد أحمد عرابى رئيس المؤتمر والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة، والدكتور يوسف محمود إبراهـيم مقرر المؤتمر وقائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة داليا صالح فـرح أمين عام المؤتمر ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة.

ويقول الدكتور أحمد جمال عيد أستاذ دكتور بكلية الفنون الجميلة، قدمت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، الدعوة لكافة الأساتذة الأكاديميين والباحثين المختصين وشباب الباحثين لحضور فعاليات المؤتمر الدولى للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع فى دورته السادسة والذى ستنعـقـد فعالياته فى الفترة 12-14 ديسمبر 2020م، حيث يهدف المؤتمر هذا العام إلى مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالفنون التشكيلية وتفاعـلها مع التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة، وما تمثله العولمة من إيجابيات وتحديات فى المجتمع المعاصر.

كما يهدف المؤتمر إلى بحث التفاعلات بين الفن والتعليم والمسئولية المجتمعـية، بما يسهم فى استخلاص نتائج وآليات تحقق الإبداع والابتكار، تماشيا مع التحولات العالمية، وبما يحقق تعزيز التعاون على مستوى البحث العلمى والتعليم العالى وخدمة المجتمع، من المقرر عقد مجموعة من الورش المصاحبة للمؤتمر بمشاركة نخبة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين وطلاب كليات الفنون الجميلة، والتى تغطى عدة مجالات مثل :"صناعة أفلام الصلصال Stop Motion - تصميم الشخصيات الرقمية - و سباكة البرونز للأعمال النحتية".



