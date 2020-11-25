اليوم السابع
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قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور.. وانخفاض الطماطم لليوم الثانى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:10 م
قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور.. وانخفاض الطماطم لليوم الثانى الخضروات
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 25-11-2020  شهدت انخفاضا بشكل عام، كما شهدت أسعار الطماطم تراجعا لليوم الثاني على التوالي، جاءت الأسعار كالتالى:-
 
الطماطم  4-7.5 جنيه.
 
الكوسة 1.5-3.5 جنيه.
 
الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو.
 
البسلة 7-10جنيهات.
 
البطاطس 1.5- 2.5 جنيه.
 
الملوخية 2-3 جنيهات .
 
البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه.
 
البصل الأبيض3-6.5 جنيه.
 
الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيه.
 
الخيار الصوب 3-5 جنيهات.
 
الجزر 3 - 5 جنيهات.
 
الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه.
 
الباذنجان عروس أبيض 2 - 3 جنيهات.
 
الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.
 
الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها.
 
الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات.
 
الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.
 
البطاطا 1.5 - 2 جنيها.

اسعار الخضروات

سوق العبور

سعر الخضروات اليوم

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