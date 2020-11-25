فيديو وصور.. سقوط أمطار ثلجية بالرحاب

تساقطت أمطار ثلجية غزيرة قبل قليل فى الرحاب.

وتداول عدد من سكان الرحاب صور وفيديوهات عن تساقط أمطار ثلجية بالرحاب اليوم .

وشهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة أحيانا على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل علي تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة علي المدن الساحلية تصل الي الدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد ، ضرورة توخي الحذر في اماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.



سقوط أمطار ثلجية بالرحاب (1)



سقوط أمطار ثلجية بالرحاب (2)