اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الغربية الآن.. سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة والمتوسطة بسماء المحافظة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:34 م
طقس الغربية الآن.. سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة والمتوسطة بسماء المحافظة سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الغربية استقرار فى حالة الطقس تزامنا مع توقعات هيئة  الأرصاد الجوية بتعرض  البلاد لموجه من الطقس السيء، وتشهد سماء المحافظة سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفه والمتوسطة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ في كافه القطاعات تحسبا لسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة.

 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكوم رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا .
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.
 
سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (1)
سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (1)

 

سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (2)
سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (2)

 

سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (3)
سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (3)

 

سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (4)
سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (4)

 

سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (5)
سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (5)

 

سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (6)
سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (6)

 

سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (7)
سطوع الشمس وتجمع السحب الخفيفة (7)

 


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس القاهرة

حالة الطقس هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الاسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس

حاله الطقس

حالة الطقس فى الاسكندرية

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس الان

حالة الطقس درجة الحرارة غدا

الطقس غدا

اخبار الطقس

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس في الاسكندريه

اخبار الطقس غدا في الاسكندريه

الطقس غدًا

توقعات الطقس غدا

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة في الإسكندرية

درجات الحرارة الان

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة