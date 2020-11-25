ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط 5,5 طن "مكرونة – أرز أبيض- سكر حر – 600 عبوة زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.