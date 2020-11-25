اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:58 م
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ضبط طن ونصف دواجن مجهولة المصدر فى حملة تموين بقنا ‎

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:16 م
ضبط طن ونصف دواجن مجهولة المصدر فى حملة تموين بقنا ‎ دواجن - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع الطب البيطري بقنا، اليوم الأربعاء، من ضبط دواجن مجهولة المصدر في حملة تموينية  بناء علي توجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا،  لضبط الأسواق و فرض الرقابة .

قال أحمد السيد، وكيل  وزارة التموين بقنا، في تصريح خاص لـ  "اليوم السابع " ، إن الحملة أسفرت عن  ضبط طن و570 كيلو من الدواجن ومنتجاتها مجهولة المصدر، وتم ذبحها خارج المجازر المرخصة ، وتم تحرير المحضر رقم  14743  جنح  قسم قنا، مشيرا الى أن المديرية ستواصل تنفيذ الحملات التفتيشية فى جميع أنحاء المحافظة لضمان وصول غذاء أمن للمواطنين . 


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