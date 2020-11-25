ضبط طن ونصف دواجن مجهولة المصدر فى حملة تموين بقنا ‎

قنا صابر سعيد

تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع الطب البيطري بقنا، اليوم الأربعاء، من ضبط دواجن مجهولة المصدر في حملة تموينية بناء علي توجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لضبط الأسواق و فرض الرقابة .

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع " ، إن الحملة أسفرت عن ضبط طن و570 كيلو من الدواجن ومنتجاتها مجهولة المصدر، وتم ذبحها خارج المجازر المرخصة ، وتم تحرير المحضر رقم 14743 جنح قسم قنا، مشيرا الى أن المديرية ستواصل تنفيذ الحملات التفتيشية فى جميع أنحاء المحافظة لضمان وصول غذاء أمن للمواطنين .