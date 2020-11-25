ضبط أسلحة وهاربين من أحكام في حملات أمنية بدمياط

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط).. وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط).. وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية).. وبحوزته (فرد خرطوش و2 طلقة نارية- كمية من مخدر الهيروين -مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.