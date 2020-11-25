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ضبط أسلحة وهاربين من أحكام في حملات أمنية بدمياط

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:30 ص
ضبط أسلحة وهاربين من أحكام في حملات أمنية بدمياط حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط).. وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط).. وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية).. وبحوزته (فرد خرطوش و2 طلقة نارية- كمية من مخدر الهيروين -مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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