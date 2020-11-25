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صور.. موجة من الطقس السيئ وأمطار تضرب محافظة المنوفية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:24 م
صور.. موجة من الطقس السيئ وأمطار تضرب محافظة المنوفية موجة من الطقس السىء وأمطار
المنوفية - محمود شاكر

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ضربت محافظة المنوفية، موجة من الطقس السيئ المصاحب لسقوط الامطار فى عدد من مراكز وقرى المحافظة، وسط إجراءات مشددة لمواجهة تلك الموجة بشكل مباشر . 

ففى مدينة أشمون قامت ميرفت طاحون نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون وقسم تحسين البيئة بالمجلس بالتعامل الفوري والسريع لرفع وشفط مياه الأمطار وتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات بشوارع وميادين أشمون.
 
وشدد رئيس مدينة أشمون على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والتعامل السريع مع رفع وشفط مياه الأمطار بجميع قري الوحدات المحلية، مؤكدا على استمرار العمل واستقبال غرف العمليات لمشكلات وشكاوى واستفسارات المواطنين بهذا الخصوص على رقم 0483442016 أو علي رقم 0483442012 على مدار اليوم.
 
وفى نفس السياق أجرى رؤوساء المدن بمدينة الشهداء والباجور وتلا عدد من الإجراءات لمواجهة الأمطار مؤكدين على التعامل الفورى لتلك الموجة دون اى تقصير . 
موجة من الطقس السىء وأمطار (2)
موجة من الطقس السىء وأمطار فى المنوفية

موجة من الطقس السىء وأمطار (3)
شوارع المنوفية

موجة من الطقس السىء وأمطار (4)
رفع المياه من شوارع المنوفية

موجة من الطقس السىء وأمطار (5)
موجة من الطقس السيئ وأمطار فى المنوفية

موجة من الطقس السىء وأمطار (1)

 


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