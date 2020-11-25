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شفط مياه الأمطار بشوارع الأزبكية بالقاهرة وميدان رمسيس.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:11 م
شفط مياه الأمطار بشوارع الأزبكية بالقاهرة وميدان رمسيس.. صور شفط مياه الأمطار بشوارع الأزبكية بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة محافظة القاهرة، شفط مياه الأمطار بالشوارع، حيث أشرف اللواء يحيى الأدغم، رئيس حى الأزبكية، على أعمال شفط مياه الأمطار أمام محطة مصر بميدان رمسيس، ونفق شبرا وكوبرى المشاة برمسيس، كما تم التعامل مع تجمعات المياه شارع رمسيس أمام مسجد الفتح ومستشفى الهلال وبتطاق حى الأزبكية بالكامل وسيولة الحركة المرورية. 
 
كما تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة ورئيسي شركتى المياه والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للإشراف على أعمال شفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بتواجد كبير من معدات شفط المياه.
 
وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددا من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية، وأهاب اللواء خالد عبد العال بمواطنى العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها القاهرة. 
 
وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة الموطنين، مؤكدًا أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.
 
وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.
 
كما شدد محافظ القاهرة، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.
 
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