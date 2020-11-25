وجاءت تصريحات سوجا- حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب بعد يوم من إعلان الحكومة استبعاد سابورو وأوساكا من برنامج الدعم بسبب زيادة عدد الإصابات في المدينتين.



وفي استجواب يوكيو إيدانو زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض، رد سوجا بأن "برنامج جو تو ترافل يدعم بالفعل الاقتصادات المحلية".

وأضاف "أعتقد أنك على علم بأن اللجنة الحكومية المعنية بمكافحة بفيروس كورونا قالت الجمعة الماضية إنه لا يوجد دليل على أن الحملة سبب رئيسي لانتشار الفيروس".



وسجلت اليابان أكثر من 2000 إصابة جديدة بالفيروس لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الأحد، بما في ذلك أعداد قياسية من الإصابات لمدة أربعة أيام متتالية. وشهدت العاصمة طوكيو ومقاطعتي أوساكا وهوكايدو وعاصمتها سابورو ارتفاعا في الحالات الجديدة.



وكانت الحكومة اليابانية قد أطلقت حملة /جو تو ترافل/ أواخر يوليو لدعم صناعة السياحة في البلاد ومساعدتها على التعافي من الضربة الشديدة التي تلقتها من قيود السفر المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا.

