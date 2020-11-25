رئيس مدينة القصير يفتتح المعرض الشامل لبيع المستلزمات المتنوعة بأسعار مخفضة

وتفقد رئيس مدينة القصير منافذ البيع بالمعرض، بمشاركة 23 محل، ووجه رئيس المدينة بضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان السلامة العامة للزوار، مؤكدا على وضع لافتات بالأسعار المخفضة على جميع المنتجات المعروضة التى تكون فى متناول الجميع.

وأشاد رئيس المدينة بأفكار شباب المدينة، المتضمنة التخفيف عن كاهل المواطنين فى جميع المجالات، مناشدا كافة الشباب بالعمل وتقديم المزيد من الجهد والإخلاص من أجل النهوض بالمدينة والمشاركة الإيجابية، بما يعكس ذلك نشر الوعى الاجتماعى الشامل.

وأوضح الشباب المنظمين بأن المعرض يستمر لمدة يومان من الشهر الحالى ، مؤكدين أنه يتمتع بخصومات وتخفيضات هائلة على جميع المنتجات

ولفت مسئولى الجهات الرقابية، بأن فكرة المعرض تندرج فى ضوء تنمية التسوق، حيث ينتظر التجار كل عام باليوم المسمى بالـبلاك فرايدي او الجمعة البيضاء ، الذي يحل في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر سنويا، للتخفيضات الهائلة والخصومات التي تقدمها المتاجر لبضائعها.