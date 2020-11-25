رئيس جامعة المنوفية يستعرض آخر مستجدات كورونا بالمستشفيات الجامعية

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية إجتماعا بأعضاء اللجنة الدائمة المنبثقة من لجنة الأزمات والتى تم تشكيلها منذ بداية جائحة كورونا برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور محمود قوره عميد كلية الطب، والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي، الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور توفيق محمد المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومى، الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية.

استعرض مبارك خلال الاجتماع التقرير المقدم من الدكتور محمود قوره عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا، ومناظرة وعلاج حالات العزل، ومتابعة استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة أى ارتفاع فى عدد حالات الإصابة سواء من المترددين على المستشفيات الجامعية أو من العاملين بها.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية توفير احتياطى كاف من المستلزمات الطبية وعينات التحاليل ووسائل الحماية وأجهزة قياس الحرارة والماسكات والمطهرات والأدوية اللازمة للحالات المصابة، وتواجد الأطقم الطبية وأماكن العزل اللازمة للحالات التى يستلزم دخولها المستشفى والتعاون الوثيق بين كافة القطاعات الطبية بالجامعة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الأزمة.