رئيس جامعة الأقصر يزور الإدارة المركزية للأزهر الشريف ويهديها 180 شجرة مثمرة

الأقصر – أحمد مرعى

زار الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، مقر الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، برفقة كل من الدكتورة رضا عطالله المدرس بكلية الآثار ومنسق مبادرة هنجملها بمحافظتى الأقصر والإسكندرية، والتقى خلالها بالدكتور الشيخ خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة ومدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، وجمالات كامل مدير عام المنطقة الأزهرية، والشيخ محمود بسيونى مدير منطقة وعظ الأقصر الأزهرية والشيخ جمال سليمان مدير منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة الأقصر والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر عن طريق عقد الندوات التثقيفية التوعوية الدينية لطلاب الجامعة ونشر سماحة الدين الإسلامي.

وأشار الدكتور محمد محجوب عزوز، خلال اللقاء، إلى الدور البارز للأزهر الشريف على مدار العصور، وعلى جانب أخر قام رئيس الجامعة بزيارة معهد الفتيات الأزهرى بالأقصر، كما ناقش موضوع تفعيل المقهى الثقافى بالجامعة، وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور إبراهيم مصحف للدكتور محجوب، كما اعرب رئيس الجامعة عن مدى سعادته بهذه الزيارة المثمرة متمنيا للجميع دوام النجاح والتوفيق.

وخلال الزيارة أهدى رئيس الجامعة 180 شجرة مثمرة إلى الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، حيث يأتى ذلك انطلاقًا من دور الجامعة فى خدمة البيئة وتنمية المجتمع، ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محجوب قام بإبرام بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر ومبادرة هنجملها لتجميل الجامعة بالأشجار المثمرة، والتى تأتى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووفى نهاية الزيارة قدم الدكتور الشيخ خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة الشكر للدكتور محجوب متمنيا دوام النجاح والازدهار له ولجامعة الأقصر الوليدة.

فى سياق أخر عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير الإدارة المركزية لشئون الدراسات العليا بالجامعة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات التى تتعلق بشأن الدراسات العليا والبحوث، من أهمها:

1- الموافقة على تسجيل مجموعة من خطط البحوث بمرحلتى الماجستير والدكتوراه بكلية الآثار وكلية السياحة والفنادق وكلية الفنون الجميلة.

2- الموافقة على تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسالة ماجستير بكلية الفنون الجميلة وثلاثة رسائل دكتوراة بكلية السياحة والفنادق وكلية الفنون الجميلة .

3- الموافقة على إنشاء (وحدة متابعة المبعوثين) لرعاية المبعوثين المصريين العائدين من الخارج.