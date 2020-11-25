اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:21 ص
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من، جمال محمد عبد العزيز عزت نجم، نائب محافظ البنك المركزى والمستشار جورج سعد غبريال، ممثل النيابة العامة والمستشار رضا عبد المعطى السيد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهشام أحمد عكاشة ممثلا لاتحاد البنوك وأحمد كجوك، خبيرا فى الشئون المالية والمصرفية بصفته نائب لوزير المالية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء خبيرا فى الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
 

مكافحة الارهاب

تمويل الارهاب

مصطفى مدبولى

غسل الاموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة