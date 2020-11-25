رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من، جمال محمد عبد العزيز عزت نجم، نائب محافظ البنك المركزى والمستشار جورج سعد غبريال، ممثل النيابة العامة والمستشار رضا عبد المعطى السيد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهشام أحمد عكاشة ممثلا لاتحاد البنوك وأحمد كجوك، خبيرا فى الشئون المالية والمصرفية بصفته نائب لوزير المالية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء خبيرا فى الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:21 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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