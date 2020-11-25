رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ومنها الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصريةالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:40 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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