اليوم السابع
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رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:40 ص
رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ومنها الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
 
 
 

اللائحة التنفيذية

قانون تنظيم الصناعات

اتحاد الصناعات

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