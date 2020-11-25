رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية

كتبت ــ هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ومنها الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.