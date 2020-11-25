رئيس الوزراء الباكستانى يستبعد فرض إغلاق آخر لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"

إسلام آباد أ ش أ

استبعد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، أن تلجأ حكومته إلى فرض إغلاق آخر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا أو كوفيد-19، مناشدا الجمهور التعاون مع الحكومة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تشديد القيود.

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد إلى 379 ألفا و883 حالة، وذلك عقب تسجيل 2954 إصابة جديدة.

وذكر المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و744 حالة، وذلك عقب تسجيل 48 حالة وفاة جديدة.. مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 331 ألفا و760 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.