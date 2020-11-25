اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:56 م
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حى غرب المنصورة يزيل شجرة أيله للسقوط تهدد حياة المارة.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:27 م
حى غرب المنصورة يزيل شجرة أيله للسقوط تهدد حياة المارة.. صور إزالة شجرة
الدقهلية شريف الديب

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وجه المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأربعاء، المهندس فؤاد النحاس مدير الحدائق بإزالة شجرة أيلة للسقوط بمنطقة المشاية السفلية تحسبا" لعدم أستقرار الأحوال الجوية.

 

وعلى الفور، قام قطاع الحدائق بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بحى غرب، وشركة كهرباء غرب المنصورة بالتوجه لمكان الشجرة المتواجدة بمنطقة المشاية السفلية بمحيط فيلا غيث، حيث إن الشجرة أحنت رأسها ومالت في مشهد ينذر بسقوطها في أية لحظة مما يهدد حياه المارة والمواطنين ويحتم التدخل العاجل لإزالتها قبل حدوث ما لاتحمد عقباه.

 

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع درجه الاستعداد للقصوى واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير تحسبا لعدم استقرار الاحوال الجوية، والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء، والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة .

 

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حى غرب المنصورة يزيل شجرة أيله للسقوط

 

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حى غرب المنصورة يزيل شجرة أيله للسقوط

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حى غرب المنصورة يزيل شجرة أيله للسقوط

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حي غرب المنصورة

الاحوال الجوية بالمنصورة

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طقس المنصورة

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