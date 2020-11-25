حجز مالك مصنع ضبط بحوزته 105 آلاف كمامة مجهولة بالقاهرة على ذمة التحريات

كتب سليم على

قررت النيابة العامة، حجز مالك مصنع 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 105 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى لغرض تحقيق أرباح غير مشرروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ورود معلومات لإدارة مباحث التموين بقيام مالك مصنع، مقيم بالقاهرة بإدارة مصنع "بدون ترخيص" وتصنيع كمامات طبية بدون تصريح من الجهات المختصة مستخدماً علامات تجارية مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المالك، وعثر بداخل المصنع على ( 105 آلاف كمامة طبية – 2000 كمامة طبية تحت التجهيز – 3000 شريط كمامة – 10 بكرات قماش ودعامات – 6 ماكينة تصنيع "خياطة، لحام، بنط") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بتصنيع المضبوطات بدون تصريح بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.‏