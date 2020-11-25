حبس المتهم بقتل عاطل لسرقته فى عين شمس 4 أيام

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة عمر صبيح، حبس المتهم بقتل عاطل بمنطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء التشريح.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات. وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وأكد ابنه أنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا، "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه.

وأضاف أنه توجه لمسكن المجني عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة "المعثور عليه بمحل الواقعة"، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبداخلها (مبلغ مالي - فيزا كارت - متعلقات شخصية)، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.