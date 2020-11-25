وأعلنت وزارة التعليم في بيان (نقلته صحيفة "جورجيا توداي" المحلية على موقعها الالكتروني) أن القرار سوف يسرى على جميع المدارس الحكومية والخاصة حتى نهاية العام الجاري؛ وكذلك على المؤسسات التعليمية في جمهورية ادجاريا، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

جدير بالذكر أن جورجيا سجلت اليوم أكثر من 3128 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في ال24 ساعة الماضية، مما رفع اجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18526.