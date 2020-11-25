جامعة الإسكندرية : عقوبات تأديبية على المخالفين لتنفيذ الإجراءات الوقائية

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد برئاسته بتقنية الفيديو كونفراس، على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة بضرورة التأكيد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية، والوقائية و تفعيل العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون للمخالفين وفقآ لقرار المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، وذلك تحسبا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما أكد جابر على ضرورة الاستمرار فى الإلتزام بالإجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه، والتهوية الجيدة للمدرجات والمعامل، وعدم التهاون فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لجميع منتسبى الجامعة.

وأكد جابر على وكلاء الكليات تسخير كافة امكانيتها لتقديم الدعم الكامل لوحدات القياس والتقويم بالكليات لمتابعة العملية التعليمية وفقآ لقرارات الجامعة بهذا الشأن .

و هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة لصدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيس لجامعة الإسكندرية، وهنأ المجلس كلا من الدكتورة ميرفت قاسم لصدور قرار جمهورى بتعيينها عميداً لكلية الصيدلة، والدكتور محمد بلال لصدور قرار جمهورى بتعيينه عميداً لكلية التربية الرياضية بنين.