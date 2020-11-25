اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الإسكندرية : عقوبات تأديبية على المخالفين لتنفيذ الإجراءات الوقائية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:03 ص
جامعة الإسكندرية : عقوبات تأديبية على المخالفين لتنفيذ الإجراءات الوقائية الدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد برئاسته بتقنية الفيديو كونفراس، على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة بضرورة التأكيد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية، والوقائية و تفعيل العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون للمخالفين وفقآ لقرار المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، وذلك تحسبا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما أكد جابر على ضرورة الاستمرار فى الإلتزام بالإجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه، والتهوية الجيدة للمدرجات والمعامل، وعدم التهاون فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لجميع منتسبى الجامعة.

وأكد جابر على وكلاء الكليات تسخير كافة امكانيتها لتقديم الدعم الكامل لوحدات القياس والتقويم بالكليات لمتابعة العملية التعليمية وفقآ لقرارات الجامعة بهذا الشأن .

و هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة لصدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيس لجامعة الإسكندرية، وهنأ المجلس كلا من الدكتورة ميرفت قاسم لصدور قرار جمهورى بتعيينها عميداً لكلية الصيدلة، والدكتور محمد بلال لصدور قرار جمهورى بتعيينه عميداً لكلية التربية الرياضية بنين.

 


محافظه الاسكندريه

اخبار مصر

جامعه الاسكندريه

اخبار مصر اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة