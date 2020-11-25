تونس تعلن حصولها على الدفعة الأولى من لقاحات كورونا منتصف العام المقبل

كتب سمير حسنى

أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، أنها ستحصل على الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا في منتصف العام المقبل، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 73 حالة وفاة.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس الثلاثاء أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 90213 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2935 حالة وفاة.