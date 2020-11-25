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تلاميذ ومعلمون بقرية الروضة في سيناء يحيون الذكرى الثالثة لحادث المسجد.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:10 م
تلاميذ ومعلمون بقرية الروضة في سيناء يحيون الذكرى الثالثة لحادث المسجد.. صور التلاميذ
شمال سيناء - محمد حسين

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أحيت مدرسة آل جرير الابتدائية بقرية الروضة في شمال سيناء، الذكرى الثالثة لحادث المسجد بيوم للتذكير بالشهداء. وكانت قرية الروضة بشمال سيناء شهدت فى 24 نوفمبر من عام 2017 اقتحام ارهابيين للمسجد أثناء صلاة الجمعة وقتل المصلين، وسقط فى الحادث أكثر من 300 شهيد و150 مصابا بينهم 9 أطفال وموظف بمدرسة ال جرير الابتدائية.

وفى إحيائها لذكرى الشهداء من أبناء المدرسة وأهالى القرية، قام المعلمون والطلبة برفع لوحات فى فناء المدرسة حملت رسائل للشهداء أنهم فى القلب وأنهم لم ينسوهم، ورسائل تحث على حب الوطن، وأخرى موجهة للإرهابيين القتلة بأنهم فى النار وسيلاحقهم الثأر.

وقدم الطلبة كلمات تعبر عن حبهم للشهداء وعدم نسيانهم، وأعرب المعلمون عن تثمينهم لجهود الدولة فى إعمار قرية الروضة وذكروا الطلاب بأجر الشهيد وانه فى جنان الخلد .

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تلاميذ ومعلمون بقرية الروضة بسيناء يحيون الذكرى

 

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تلاميذ ومعلمون بقرية الروضة بسيناء يحيون الذكرى

WhatsApp Image 2020-11-25 at 12.25.18 PM
 

تلاميذ ومعلمون بقرية الروضة بسيناء يحيون الذكرى

WhatsApp Image 2020-11-25 at 12.25.19 PM (1)
 

تلاميذ ومعلمون بقرية الروضة بسيناء يحيون الذكرى

WhatsApp Image 2020-11-25 at 12.25.19 PM
 

تلاميذ ومعلمون بقرية الروضة بسيناء يحيون الذكرى

WhatsApp Image 2020-11-25 at 12.25.21 PM
تلاميذ ومعلمون بقرية الروضة بسيناء يحيون الذكرى

 

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تلاميذ ومعلمون بقرية الروضة بسيناء يحيون الذكرى

 

 

 


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