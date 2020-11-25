تكريم مشرفة أمن عثرت على 15 ألف جنيه وضابط أمن إدارى لكفاءته

بنى سويف هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم، أميرة محمد أمين، لأمانتها أثناء تأدية مهام عملها بعد عثورها على حقيبة بداخلها مبلغ 15.350 ألف جنيه، عند بوابة كلية طب أسنان بمجمع تعليم صناعى شرق النيل، وقامت بتسليمها على الفور لإدارة الكلية، وتبين أنها كانت تخص أحد المترددين على العيادات الخارجية بكلية طب أسنان ووجه بمكافئتها، جاء ذلك خلال الجلسة رقم 190 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

كما تم تكريم النقيب نادى على عبد اللطيف، المسئول عن تشغيل أفراد الأمن بنظام الاستعانة لكفاءته ولحثه الدائم لهم على الأمانة ولحسن تعامله مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجمهور الخارجى مما كان له مردوده الإيجابى على أفراد الأمن فى أداء عملهم.

وقام الدكتور منصور بإهدائهما شهادتى تقدير، عربا عن سعادته الكبيرة وتقديره الكامل لهذا النموذج الرائع والقدوة الحسنة فى الأمانة والشهامة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه النماذج المشرفة ينبغى تكريمها لكى يقتدى بها الجميع، وانطلاقا من أهمية تكريم الموظفين المتفانين فى العمل؛ وتقديرًا لجهودهم وأمانتهم وإخلاصهم خلال أدائهم العمل ومشاركتهم الفعالة فى خدمة الجامعة، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم اللازم لهم.