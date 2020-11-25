تزايد العنف ضد المرأة في لندن بعد الإغلاق و3.7 مليون إسترليني لدعم الضحايا

كتب محمد شعلان

أعرب صادق خان، عمدة لندن، عن قلقه من التقارير التي تفيد بزيادة أعمال العنف ضد المرأة والفتيات بعد إغلاق كورونا في البلاد، وأعلن عمدة لندن احتفالا باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تخصيص تمويل بقيمة 3.7 مليون جنيه استرليني لدعم ضحايا العنف ومعالجة العنف الأسري الذي ارتفعت نسبته بعد اغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا.



عمدة لندن على تويتر

وغرد صادق خان، عمدة لندن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ، قائلا: "مثل العديد منكم، أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإغلاق أدى إلى زيادة العنف ضد النساء والفتيات. مع احتفالنا بيوم الشريط الأبيض ، أعلن عن تمويل بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني لدعم الضحايا ومعالجة العنف المنزلي".

ويحتفل العالم فى 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعى حول مدى حجم المشكلات التى تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلى وغيره من أشكال العنف المتعددة.

ويعرف العنف فى إطار المجتمع فيشمل الاغتصاب والتعدى الجنسى والمضايقة فى الشارع وأماكن العمل والاتجار فى النساء وإرغام النساء على ممارسة البغاء والاغتصاب على أيدى الجماعات المسلحة أو الذى يطال الأنثى والذى يرتكبه أو يتغاضى عنه أفراد الشرطة وحراس السجون، وكذلك التعذيب أثناء الاحتجاز.

وكانت قد أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وجود تحيز صارخ ضد المرأة في مجالات التوظيف المتعلقة بمجالات التكنولوجيا في العالم، موضحة أن هذا التحيز ضد عمل المرأة في المجال التكنولوجي سيزيد من ترسيخ قوالب التفرقة بين الجنسين، وطالبت المنظمة الدولية باجتثُّاث جذور التحيز الجنساني في مجال الذكاء الاصطناعي.